Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Wohnungseinbruch in Evershagen - Tatverdächtiger gestellt

Rostock (ots)

Am Freitagabend, den 19.09.2025, gegen 18:15 Uhr meldete eine Hinweisgeberin der Polizei einen Einbruch in ihre Wohnung in der Lagerlöfstraße im Rostocker Stadtteil Evershagen.

Nach ersten Erkenntnissen drangen zwischen 16:00 Uhr und 18:15 Uhr bislang unbekannte Tatverdächtige über ein am Wohnhaus angebrachtes Baugerüst gewaltsam durch ein Fenster in die im Obergeschoss gelegene Wohnung ein. In der Wohnung wurden in einem Raum mehrere Schränke durchsucht und unter anderem Bargeld sowie Schmuck entwendet. Anschließend verließen die Täter die Wohnung wieder über das Fenster, während sich die Geschädigte in einem anderen Bereich der Wohnung aufhielt. Der Kriminaldauerdienst der Polizeiinspektion Rostock kam zum Einsatz und sicherte Spuren.

Etwa eine Dreiviertelstunde später, gegen 19:00 Uhr, meldete sich der Mitarbeiter einer Tankstelle im Bereich Bad Doberan bei der Polizei. Nach Angaben des Mitarbeiters sollen dort verbale Streitigkeiten von einem Kunden ausgegangen sein. Der 31-jährige georgische Staatsangehörige, den die eingesetzten Beamten vor Ort feststellten, zeigte sich gegenüber den anwesenden Personen und Beamten zunehmend aggressiv und unkooperativ. Im weiteren Verlauf versuchte der Mann, sich den polizeilichen Maßnahmen zu entziehen, und musste schließlich gefesselt werden.

Bei der Durchsuchung seiner Person sowie seiner mitgeführten Sachen fanden die Beamten eine Krankenversichertenkarte ausgestellt auf eine weibliche Person. Eine Abfrage der Daten ergab, dass die Karte sowie weitere bei dem Mann aufgefundene Gegenstände dem kurz zuvor gemeldeten Einbruch aus Evershagen zugeordnet werden können. Weiterhin ergab der Abgleich der Personalien des 31-jährigen Tatverdächtigen mit dem polizeilichen System, dass gegen den Mann ein offener Haftbefehl bestand.

Der Tatverdächtige, der zum Zeitpunkt der Festnahme einen Atemalkoholwert von 1,52 Promille aufwies, wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen einer Justizvollzugsanstalt zugeführt. Das Kriminalkommissariat Rostock hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchsdiebstahls übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell