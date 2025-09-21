Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Traktorunfall in Gägelow mit mehreren Verletzten

Wismar (ots)

Nach Feierlichkeiten zum Erntedankfest in Gägelow/ Proseken kam es am Sonnabend, den 20.09. gegen 16:20 Uhr, zu einem Traktorunfall mit 4 teils schwerverletzten Personen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand zog der Traktor einen Anhänger dessen Heckklappe sich wahrscheinlich aufgrund eines technischen Defekts während der Fahrt öffnete. Vom Anhänger stürzten mehrere Personen auf die Fahrbahn. Eine 49-jährige sowie eine 72-jährige Frau verletzten sich leicht, eine 44-jährige Frau sowie deren 6-jährige Tochter verletzten sich bei dem Unfall schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich. Sie erlitten Abschürfungen, Prellungen und wurden mit dem Verdacht auf Knochenbrüche in ein Krankenhaus verbracht. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Christian Müller Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

