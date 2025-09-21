PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Suche nach vermisstem 40-jährigen Mann aus Rostock

Rostock (ots)

Seit dem 17.09.2025 wird ein 40-jähriger Mann aus Rostock vermisst.

Hinweise zu der Person nimmt die Polizei in Rostock unter
0381/6588-224, der Onlinewache unter www.Polizei.mvnet.de oder in
jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.

Für weitere Informationen nutzen Sie bitte den Link, der zur
Internetseite der Landespolizei M-V führt.

https://t1p.de/icodm

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

