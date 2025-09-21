POL-HRO: Suche nach vermisstem 40-jährigen Mann aus Rostock
Rostock (ots)
Seit dem 17.09.2025 wird ein 40-jähriger Mann aus Rostock vermisst. Hinweise zu der Person nimmt die Polizei in Rostock unter 0381/6588-224, der Onlinewache unter www.Polizei.mvnet.de oder in jeder anderen Polizeidienststelle entgegen. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte den Link, der zur Internetseite der Landespolizei M-V führt. https://t1p.de/icodm
