Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: PKW Fahrer nach Kollision mit einem Baum leichtverletzt

Rostock (ots)

Am Sonntag den 21.09.2025 gegen Mittag kam es zwischen den Ortschaften Rakow und Questin zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 54-jähriger Fahrzeugführer leicht verletzt wurde. Der Fahrzeugführer befuhr die Questiner Straße aus Richtung Rakow kommend in Fahrtrichtung Questin. Auf Grund der Witterungsverhältnisse, starker Wind, löste sich plötzlich ein Baum vom Wurzelwerk, fiel auf die Straße und auf das Fahrzeug. Durch den Zusammenstoß erlitt der Fahrzeugführer leichte Verletzungen und musste mit einem RTW ins Krankenhaus verbracht werden. Der PKW wies derart starke Beschädigungen auf, so dass ein wirtschaftlicher Totalschaden entstand. Da es sich bei dem PKW der Marke Mercedes-Benz um ein hochwertiges Fahrzeug handelt, wurde der Sachschaden auf ca. 100.000,- EUR beziffert. Die Fahrbahn musste während der Bergungsarbeiten für ca. 90 min. voll gesperrt werden. Tilfried Leukefeld Polizeikommissar

