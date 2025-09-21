PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: PKW Fahrer nach Kollision mit einem Baum leichtverletzt

Rostock (ots)

Am Sonntag den 21.09.2025 gegen Mittag kam es zwischen den 
Ortschaften Rakow und Questin zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 
54-jähriger Fahrzeugführer leicht verletzt wurde.
Der Fahrzeugführer befuhr die Questiner Straße aus Richtung Rakow 
kommend in Fahrtrichtung Questin. Auf Grund der 
Witterungsverhältnisse, starker Wind, löste sich plötzlich ein Baum 
vom Wurzelwerk, fiel auf die Straße und auf das Fahrzeug.
Durch den Zusammenstoß erlitt der Fahrzeugführer leichte Verletzungen
und musste mit einem RTW ins Krankenhaus verbracht werden. Der PKW 
wies derart starke Beschädigungen auf, so dass ein wirtschaftlicher 
Totalschaden entstand. Da es sich bei dem PKW der Marke Mercedes-Benz
um ein hochwertiges Fahrzeug handelt, wurde der Sachschaden auf ca. 
100.000,- EUR beziffert.
Die Fahrbahn musste während der Bergungsarbeiten für ca. 90 min. voll
gesperrt werden.

Tilfried Leukefeld
Polizeikommissar

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

