Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei löst Privatkonzert in Teterower Kleingartenanlage auf

Teterow/ Landkreis Rostock (ots)

Am Samstagabend kam es in einer Kleingartenanlage (KGA) im Teterower Plantagenweg zu einem größeren Polizeieinsatz. Zuvor gingen gegen 21 Uhr mehrere Meldungen von Anwohnern bei der Polizei über zu laute Musik ein. In einer Gartenparzelle der dortigen KGA konnte daraufhin ein Privatkonzert ausgemacht werden. Hierbei wurden bei fast einhundert Personen die Personalien festgestellt. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurde weiterhin bekannt, dass gegen den Gartenbesitzer, ein 41-jähriger Deutscher aus Teterow, ein offener Haftbefehl bestand. Im Zuge der Realisierung des Haftbefehls kam es zu Widerstandshandlungen und Beleidigungen gegenüber den eingesetzten Beamten seitens des stark alkoholisierten 41-Jährigen (2,14 Promille). Letztlich wurde die Veranstaltung ohne weitere besondere Vorkommnisse durch die Polizei beendet.

Während des Einsatzes waren unter Beteiligung des Landesbereitschaftspolizeiamtes M-V 46 Polizeibeamte im Einsatz.

Neben den Ermittlungen zu der o.g. Widerstandshandlung nebst Beleidigung, wurde zudem eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen unzulässigen Lärms erstattet.

