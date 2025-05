Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Verkehrspräventionstag in der City-Galerie Augsburg

Augsburg (ots)

Augsburg - Am Freitag (23.05.2025) findet in Zusammenarbeit mit dem ADFC und der Verkehrswacht Augsburg ein Verkehrspräventionstag in der City Galerie Augsburg statt.

In der Zeit von 10.00 Uhr bis 20.00 Uhr ist einiges geboten. Neben der Kinderpolizeiwache für die Kleinsten ist auch ein Fahrradparcours vor Ort.

Darüber hinaus wird es einen Informationsstand von ADFC und Verkehrswacht, eine Demonstration "toter Winkel" im LKW, eine Nachstellung eines Verkehrsunfalles mit einem Fahrrad, Fahrrad- und E-Scooter-Simulatoren sowie Aufklärungsstände bzgl. Alkohol und Drogen in Verbindung mit Sicherheit im Straßenverkehr geben.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell