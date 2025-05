POL Schwaben Nord: Polizei stellt Schreckschusswaffe sicher

Augsburg (ots) - Kriegshaber - Am Sonntag (18.05.2025) kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Auto in der Ulmer Straße. In der Zeit von 18.00 Uhr bis 19.00 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter die Scheibe eines Autos, das auf Höhe Hausnummer 160 geparkt war. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet um ...

