Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt alkoholisierten Verkehrsteilnehmer

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Sonntag (18.05.2025) war ein 21-jähriger E-Bike-Fahrer alkoholisiert in der Holzbachstraße unterwegs.

Gegen 23.45 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann, nachdem er in Schlangenlinien unterwegs war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem Mann. Sein E-Bike wurde vor Ort versperrt und die Beamten stellten den Schlüssel sicher, um eine Weiterfahrt zu verhindern. Nach Abschluss aller polizeilicher Maßnahmen und eindringlicher Belehrung, was seine Teilnahme am Straßenverkehr angeht, wurde der 21-Jährige vor Ort entlassen.

Gegen 01.30 Uhr meldete sich der 21-Jährige dann am Polizeinotruf und wollte den Schlüssel zu seinem Fahrrad haben. Eine Polizeistreife stellte den 21-Jährigen dann an seinem Fahrrad fest. Zu diesem ist der 21-Jährige offenbar mit einem E-Scooter gefahren. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab immer noch einen Wert von über 1,4 Promille. Die Beamten veranlassten also erneut eine Blutentnahme. Nachdem der 21-Jähriger weiter nicht einsichtig war und sich entsprechend verhielt, verbrachte er die Nacht im Polizeiarrest.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 21-Jährigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell