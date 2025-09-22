PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Sportanlage in Stralendorf mit Hakenkreuzen beschmiert

Stralendorf (ots)

In Stralendorf haben unbekannte Täter am Wochenende die Tribüne einer Sportanlage mit insgesamt 13 Hakenkreuzen mittels schwarzen Stifts beschmiert. Die Hakenkreuze, welche vermutlich zwischen Samstagnachmittag, 16:00 Uhr, und Sonntagmorgen, 08:30 Uhr aufgetragen wurden, weisen Maße zwischen 2x2 Zentimeter und 40x20 Zentimeter auf. Zudem soll eine Fahne des dortigen Fußballplatzes beschädigt worden sein. Die Beseitigung der verfassungswidrigen Schmierereien ist durch die Polizei umgehend veranlasst worden. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Sachbeschädigung. Die Polizei in Hagenow (03883-6310) bittet jetzt um Hinweise zu dem Vorfall in der Schulstraße.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Christin Höfler
Telefon: 03874 411-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

