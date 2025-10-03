PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Vermisste 27-jährige aus Wismar wieder zurück - Löschung der Öffentlichkeitsfahndung -

Wismar (ots)

Die seit dem 01.10.2025 vermisste 27-jährige Frau aus Wismar - siehe 
Pressemitteilung:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6129739
ist wohlbehalten in der Häuslichkeit zurück.

Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege für die Hinweise aus der 
Bevölkerung und bei den Medien für die Unterstützung und bittet um 
Löschung der gespeicherten oder veröffentlichen personenbezogenen 
Daten.

Nils Tiede
Polizeiführer vom Dienst
Einsatzleitstelle Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

