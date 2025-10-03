POL-HRO: Vermisste 27-jährige aus Wismar wieder zurück - Löschung der Öffentlichkeitsfahndung -
Wismar (ots)
Die seit dem 01.10.2025 vermisste 27-jährige Frau aus Wismar - siehe Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6129739 ist wohlbehalten in der Häuslichkeit zurück. Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege für die Hinweise aus der Bevölkerung und bei den Medien für die Unterstützung und bittet um Löschung der gespeicherten oder veröffentlichen personenbezogenen Daten. Nils Tiede Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock
