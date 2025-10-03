PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses in Boizenburg

Boizenburg (ots)

Am 03.10.2025 wurde gegen 00:20 Uhr die Feuerwehr in Boizenburg zu 
einem Brand alarmiert. Im Keller der Theodor-Körner-Str. 31 brannte 
Pappe, welches in der Folge zu einer starken Verrauchung des 
Wohnhauses führte. Aus diesem Grunde war es erforderlich, die 23 
Bewohner der Hausnummern 30 und 31 zu evakuieren. Verletzt wurde 
niemand. Allerdings wurden vier Kinder durch den Rettungsdienst 
vorsorglich untersucht. Nach Beendigung der Löscharbeiten konnten die
Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Insgesamt kamen 17 
Kameraden der FFW Boizenburg mit Gemeindewehrführung sowie Beamte der
Reviere Boizenburg und Hagenow zum Einsatz. Durch den 
Kriminaldauerdienst wurde die Brandortarbeit durchgeführt und das 
betroffene Kellerabteil beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei hat die 
Ermittlungen aufgenommen. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

Carsten Kroll
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Polizeipräsidium Rostock

