Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses in Boizenburg

Boizenburg (ots)

Am 03.10.2025 wurde gegen 00:20 Uhr die Feuerwehr in Boizenburg zu einem Brand alarmiert. Im Keller der Theodor-Körner-Str. 31 brannte Pappe, welches in der Folge zu einer starken Verrauchung des Wohnhauses führte. Aus diesem Grunde war es erforderlich, die 23 Bewohner der Hausnummern 30 und 31 zu evakuieren. Verletzt wurde niemand. Allerdings wurden vier Kinder durch den Rettungsdienst vorsorglich untersucht. Nach Beendigung der Löscharbeiten konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Insgesamt kamen 17 Kameraden der FFW Boizenburg mit Gemeindewehrführung sowie Beamte der Reviere Boizenburg und Hagenow zum Einsatz. Durch den Kriminaldauerdienst wurde die Brandortarbeit durchgeführt und das betroffene Kellerabteil beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Carsten Kroll Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

