POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten 66-jährigen Mann
Krakow am See (ots)
Seit dem heutigen Vormittag wird in Krakow am See ein 66-jähriger Mann vermisst, welcher dringend medizinischer Hilfe bedarf. Weiteres entnehmen sie bitte folgendem Link: https://t1p.de/1h9zw Carsten Kroll Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock
