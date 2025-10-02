POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten 66-jährigen Mann

Zarrentin (ots) - Durch zwei männliche Personen wurden am Mittwochabend in Zarrentin mehrere Straftaten begangen. Nach ersten Erkenntnissen sollen ein 40-jähriger Tscheche und ein 35-jähriger Pole gegen 20:00 Uhr zunächst Steine und Glasflaschen vom Gehweg in Richtung der Straße geworfen haben. Anschließend sollen verschiedene Fahrzeugführer mitten auf der Hauptstraße in Zarrentin angehalten und ein Mann auf dem ...

