Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall zw. PKW und Motorrad mit 4 verletzten Personen

Wismar (ots)

Am 03.10.2025 gegen 11 Uhr ereignete sich im Bereich Wismar Kreuzung 
Landstraße 10 und Landstraße 104, Goldberg/Passee, ein schwerer 
Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad. Hierbei wurden 
4 Personen verletzt.
Nach bisherigem Erkenntnisstand beachtete der 73-jährige 
Fahrzeugführer an der Kreuzung nicht den vorfahrtsberechtigen 
63-jährigen Motorradfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der 
Fahrzeugführer und der Motorradfahrer wurden schwer verletzt. Der 
Motorradfahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus 
verbracht, der Fahrzeugführer wurde ebenfalls ins Krankenhaus 
verbracht. Zwei Insassen im PKW wurden leicht verletzt und 
medizinisch versorgt. Es kam zu einer fast 4-stündigen Vollsperrung 
und ein DEKRA-Sachverständiger war vor Ort. Beide Fahrzeuge waren 
nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden.
Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000 EUR.

Gordon Tiesler
Polizeiführer vom Dienst 
Einsatzleitstelle Rostock

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

  • 03.10.2025 – 22:07

    POL-HRO: Vermisster 66-jähriger Mann - Löschung der Öffentlichkeitsfahndung

    Krakow am See (ots) - Die Öffentlichkeitsfahndung vom 02.10.2025 zu dem 66-jährigen vermissten Mann aus Krakow am See wird hiermit beendet. siehe Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6130583 Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe. Die Medien werden gebeten, die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung herausgegebenen ...

    mehr
  • 03.10.2025 – 15:53

    POL-HRO: Vermisste 27-jährige aus Wismar wieder zurück - Löschung der Öffentlichkeitsfahndung -

    Wismar (ots) - Die seit dem 01.10.2025 vermisste 27-jährige Frau aus Wismar - siehe Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6129739 ist wohlbehalten in der Häuslichkeit zurück. Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege für die Hinweise aus der Bevölkerung und bei den Medien für die Unterstützung und bittet um Löschung der gespeicherten ...

    mehr
  • 03.10.2025 – 04:08

    POL-HRO: Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses in Boizenburg

    Boizenburg (ots) - Am 03.10.2025 wurde gegen 00:20 Uhr die Feuerwehr in Boizenburg zu einem Brand alarmiert. Im Keller der Theodor-Körner-Str. 31 brannte Pappe, welches in der Folge zu einer starken Verrauchung des Wohnhauses führte. Aus diesem Grunde war es erforderlich, die 23 Bewohner der Hausnummern 30 und 31 zu evakuieren. Verletzt wurde niemand. Allerdings wurden vier Kinder durch den Rettungsdienst vorsorglich ...

    mehr
