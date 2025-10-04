Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall zw. PKW und Motorrad mit 4 verletzten Personen

Wismar (ots)

Am 03.10.2025 gegen 11 Uhr ereignete sich im Bereich Wismar Kreuzung Landstraße 10 und Landstraße 104, Goldberg/Passee, ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad. Hierbei wurden 4 Personen verletzt. Nach bisherigem Erkenntnisstand beachtete der 73-jährige Fahrzeugführer an der Kreuzung nicht den vorfahrtsberechtigen 63-jährigen Motorradfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrzeugführer und der Motorradfahrer wurden schwer verletzt. Der Motorradfahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht, der Fahrzeugführer wurde ebenfalls ins Krankenhaus verbracht. Zwei Insassen im PKW wurden leicht verletzt und medizinisch versorgt. Es kam zu einer fast 4-stündigen Vollsperrung und ein DEKRA-Sachverständiger war vor Ort. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000 EUR. Gordon Tiesler Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

