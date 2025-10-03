POL-HRO: Vermisster 66-jähriger Mann - Löschung der Öffentlichkeitsfahndung

Boizenburg (ots) - Am 03.10.2025 wurde gegen 00:20 Uhr die Feuerwehr in Boizenburg zu einem Brand alarmiert. Im Keller der Theodor-Körner-Str. 31 brannte Pappe, welches in der Folge zu einer starken Verrauchung des Wohnhauses führte. Aus diesem Grunde war es erforderlich, die 23 Bewohner der Hausnummern 30 und 31 zu evakuieren. Verletzt wurde niemand. Allerdings wurden vier Kinder durch den Rettungsdienst vorsorglich ...

