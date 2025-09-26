PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Baumaschinen entwendet +++ Fahrraddieb beobachtet +++ E-Scooter gestohlen +++ Glasfassade des Ordnungsamtes beschädigt

Hofheim (ots)

1. Baumaschinen entwendet,

Flörsheim, Eddersheimer Straße, Mittwoch, 24.09.2025, 16:45 Uhr bis Donnerstag, 25.09.2025, 09:30 Uhr

(ro)Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagvormittag hatten Diebe in Flörsheim Baumaschinen im Visier. Die Täter verschafften sich zwischen 16:45 Uhr und 09:30 Uhr Zutritt zur Baustelle in der Eddersheimer Straße. Von dort entwendeten sie eine Rüttelplatte und eine Stützvorrichtung ("Elefantenfuß") im Wert von etwa 8.000 Euro. Zum Abtransport der Beute dürften die Diebe ein entsprechendes Fahrzeug genutzt haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

2. Fahrraddieb beobachtet,

Schwalbach, Ober der Röth, Donnerstag, 25.09.2025, 10:35 Uhr

(ro)In Schwalbach hat ein Unbekannter am Donnerstagmorgen ein Fahrrad gestohlen. Einer aufmerksamen Zeugin fielen Funken gegen 10:35 Uhr im Bereich der Fahrradständer eines Schulgeländes in der Straße "Ober der Röth" auf. Beim näheren Hinsehen beobachtete sie, wie eine Person sich mit einem Werkzeug an einem Fahrradschloss zu schaffen machte und anschließend auf dem schwarzen Fahrrad in Richtung der Straße flüchtete. Der Täter wird als etwa 1,70 Meter groß, dunkel gekleidet, mit dunklen Haaren und Bart beschrieben. Die Kriminalpolizei ermittelt und erbittet Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0.

3. E-Scooter gestohlen,

Hattersheim, Bahnhofsplatz, Donnerstag, 25.09.2025, 07:30 Uhr bis 17:05 Uhr

(ro)Am Donnerstag ist in Hattersheim ein E-Scooter gestohlen worden. Eine 28-Jährige hatte am Morgen das Elektrokleinfahrzeug am Bahnhof abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Als sie gegen 17:00 Uhr zum Abstellort zurückkehrte, fehlte vom E-Scooter, an dem das Kennzeichen "797 YCL" angebracht war, jede Spur. Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

4. Glasfassade des Ordnungsamtes beschädigt, Flörsheim, Rathausplatz, Mittwoch, 24.09.2025, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 25.09.2025, 07:00 Uhr

(ro)In der Nacht zum Donnerstag wurde in Flörsheim die Glasfassade des Ordnungsamtes beschädigt. Unbekannte beschädigten zwischen Mittwoch, 18:00 Uhr und Donnerstag, 07:00 Uhr die vorderste Scheibe der Glasfassade des Gebäudes am Rathausplatz. Wer hierfür verantwortlich ist, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Ihre Hinweise werden unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegengenommen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell