PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Frau sexuell belästigt +++ Münzgeld aus Automaten gestohlen +++ Auto auf Parkplatz beschädigt

Hofheim (ots)

1. Frau sexuell belästigt,

Hattersheim-Eddersheim, Feldweg hinter Bahnhof, Mittwoch, 24.09.2025, 11:20 Uhr

(ro)Am Mittwochvormittag ist in Hattersheim-Eddersheim eine Frau sexuell belästigt worden. Die 20-Jährige war gegen 11:20 Uhr mit ihrem Fahrrad auf einem Feldweg vom Eddersheimer Bahnhof in Richtung Hattersheim unterwegs, als sie auf Höhe einer Parkbank eine Pause machte. Kurz darauf hielt ein Pritschenwagen vor ihr an, ein Mann stieg aus und setzte sich neben die Frau. Der Unbekannte soll sie dann plötzlich umarmt und ins Gesicht geküsst haben. Nachdem die Heranwachsende aufgesprungen war und lautstark geschrien hatte, ließ er von ihr ab und fuhr in Richtung Feld davon. Der Täter wird als 50 bis 60 Jahre alt, 1,60 bis 1,70 Meter groß, grauhaarig und mit sonnengegerbtem Gesicht beschrieben. Er trug grün-gelbe Arbeitskleidung und einen auffälligen Ring mit einem Kreismuster an der linken Hand. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen sexueller Belästigung und bittet unter der Rufnummer 06196/ 2073-0 um Hinweise.

2. Münzgeld aus Automaten gestohlen,

Eschborn, Zeilsheimer Weg, Mittwoch, 24.09.2025, 15:00 Uhr bis 20:00 Uhr

(ro)In Eschborn hat ein Unbekannter im Laufe des Mittwochs Münzgeld aus Automaten gestohlen. Der Täter näherte sich zwischen 15:00 und 20:00 Uhr bei laufendem Betrieb dem Tankstellengelände in der Zeilsheimer Straße und brach gewaltsam die Münzfächer eines Hochdruckreinigers sowie eines Staubsaugers auf. Mit dem Münzgeld machte er sich unbemerkt aus dem Staub. Der Sachschaden beträgt mehrere Hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.

3. Auto auf Parkplatz beschädigt,

Eschborn, Ginnheimer Straße, Mittwoch, 24.09.2025, 16:15 Uhr bis 16:30 Uhr

(ro)Am Mittwochnachmittag wurde in Eschborn ein geparktes Fahrzeug beschädigt, der Verursacher flüchtete. Der Besitzer hatte seinen grauen Opel Insignia um 16:15 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Ginnheimer Straße abgestellt. Als er nur 15 Minuten später vom Einkaufen zurückkehrte, musste er feststellen, dass sein Pkw vorne links beschädigt worden war. Von der Verursacherin bzw. dem Verursacher fehlt jede Spur. Der Regionale Verkehrsdienst ermittelt und erbittet Hinweise unter der Rufnummer (06192) 2079-0.

