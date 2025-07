POL-WES: Sonsbeck - Täter brechen in Lebensmittelgeschäft ein

Wesel (ots) - In der Zeit von Dienstag, den 15.07.2025, 14:15 Uhr und Mittwoch, den 16.07.2025, 06:45 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter in eine Schilderdruckerei an der Reeser Landstraße gegenüber des Kreishauses ein. Die Druckerei befindet sich in einem Anbau, welcher an ein Einfamilienhaus angrenzt. Der Täter hebelte ein Fenster auf und gelangte so in das Geschäft. Hieraus entwendete er Bargeld und einen ...

