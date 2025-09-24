PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Fahrraddieb festgenommen +++ Bei Kontrolle Widerstand geleistet +++ Einbruch in Wohnheim +++ Hydraulikmeißel entwendet +++ Ladendieb beleidigt Mitarbeiter +++ Unfallflucht

Hofheim (ots)

1. Fahrraddieb festgenommen,

Hofheim, Nordring, Dienstag, 21.09.2025, 22:35 Uhr

(ro)Die Polizei hat am Dienstagabend einen Fahrraddieb in Hofheim festgenommen. Gegen 21:50 Uhr wurde ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Im Langgewann" auf einen Mann aufmerksam, der versuchte, zwei zusammengeschlossene Pedelecs aus der Tiefgarage zu tragen. Als er ihn ansprach, ließ dieser die Räder fallen und machte sich eilig aus dem Staub. Der Täter wurde als 25 bis 30 Jahre alt, mit schlanker Statur, kurzen dunkelbraunen Haaren und "osteuropäischem" Erscheinungsbild beschrieben. Er trug eine graue Jacke. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen hielt eine Streife um 22:35 Uhr einen 27-Jährigen aus Frankfurt im Nordring an, der auf einem Pedelec unterwegs war und ein zweites mit sich führte. Bei der Kontrolle zeigte sich schnell, dass der Mann zuvor Alkohol und Drogen konsumiert hatte. Zudem konnte er keinen Eigentumsnachweis für die beiden Räder vorlegen. Die Pedelecs, ein schwarzes sowie ein weißes "Hercules Futura F8" im Gesamtwert von etwa 5.000 Euro stellten die Polizisten sicher. Der 27-Jährige wurde wegen des Verdachts des Diebstahls und Trunkenheit im Straßenverkehr festgenommen und musste die Beamten zur Dienststelle begleiten, wo ihm Blut von einem Arzt abgenommen wurde. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der Frankfurter wieder entlassen. Wem die beiden Räder, die der Mann mit sich führte, gehören, ist bislang noch unklar. Inwieweit der Tatverdächtige auch für den zuvor gemeldeten Diebstahlsversuch verantwortlich ist, ist auch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

2. Bei Kontrolle Widerstand geleistet,

Hattersheim, Untertorstraße, Dienstag, 23.09.2025, 18:10 Uhr

(ro)Ein 40-Jähriger bedrohte und beleidigte am Dienstagabend bei der Kontrolle seiner Person die eingesetzten Beamten und leistete bei seiner Fesselung zudem Widerstand. Gegen 18:10 Uhr kontrollierte eine Streife den 40-Jährigen in der Untertorstraße. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten ein Tierabwehrspray bei ihm auf und stellten dieses sicher. Im weiteren Verlauf bedrohte und beleidigte der Mann die Polizisten mit Worten und verhielt sich aggressiv, sodass ihm die Handfesseln angelegt wurden. Hiergegen versuchte er sich zu wehren. Verletzt wurde niemand. Nach den polizeilichen Maßnahmen in der Dienststelle wurde der 40-Jährige entlassen. Er muss sich nun in einem entsprechenden Ermittlungsverfahren verantworten.

3. Einbruch in Wohnheim,

Hofheim, Sodener Straße, Freitag, 21.09.2025, 21:00 Uhr bis 23:30 Uhr

(ro)Wie der Polizei am Dienstag bekannt wurde, hat ein Einbrecher am Freitagabend ein Hofheimer Altenwohnheim heimgesucht. Der Täter näherte sich ersten Erkenntnissen zufolge zwischen 21:00 und 23:30 Uhr dem Gebäude in der Sodener Straße und drang gewaltsam über die Eingangstür ins Haus ein. Im Inneren durchsuchte er das Foyer, ließ einen Schlüssel mitgehen und versuchte vergeblich weitere Bürotüren aufzubrechen, bevor er das Weite suchte. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

4. Hydraulikmeißel entwendet,

Hattersheim, An der Taunuseisenbahn, Donnerstag, 18.09.2025, 17:00 Uhr bis Dienstag, 23.09.2025, 08:00 Uhr

(ro)Baustellendiebe haben in den vergangenen Tagen in Hattersheim den Hydraulikmeißel eines Baggers gestohlen. Die Täter begaben sich zwischen Donnerstagabend und Dienstagmorgen auf das umzäunte Gelände einer Baustelle in der Straße "An der Taunuseisenbahn". Hier entwendeten sie den Hydraulikmeißel, bevor sie die Flucht ergriffen. Vermutlich transportierten sie das Gerät im Wert von ca. 5.000 Euro mit einem entsprechenden Fahrzeug ab. Ihre Hinweise melden Sie bitte unter der Rufnummer (06196) 2073-0 der Kriminalpolizei.

5. Ladendieb beleidigt Mitarbeiter,

Bad Soden, Königsteiner Straße, Dienstag, 23.09.2023, 11:40 Uhr

(ro)Ein Ladendieb hat am Dienstag einen Mitarbeiter eines Lebensmittelmarktes in Bad Soden beleidigt. Der Mann hatte bereits Kunden angepöbelt, als er von dem Mitarbeiter angesprochen wurde. Weiterhin hatte er Ware aus den Regalen entnommen und wollte den Laden verlassen, ohne diese zu bezahlen. Bevor er flüchtete, beleidigte der Ladendieb den Mitarbeiter noch. Der Täter wird als ca. 40 Jahre alt, 1, 70 Meter bis 1,80 Meter groß, dünn, dunkelhäutig und mit kurzgeschorenen Haaren beschrieben. Er trug ein grau-weiß gestreiftes Hemd, ein dunkelblaues T-Shirt mit grau-braunem Aufdruck, Bluejeans sowie weiße Sneaker mit schwarzen Akzenten. Zudem führte er einen schwarzen Rucksack mit sich. Die Polizeistation Eschborn nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.

6. Unfallflucht - geparktes Fahrzeug beschädigt, Kelkheim, Bahnstraße, Dienstag, 23.09.2025, 07:00 Uhr bis 19:00 Uhr

(ro)Ein geparktes Fahrzeug wurde am Dienstag in Kelkheim beschädigt, der Verursacher flüchtete. Der Besitzer hatte seinen weißen Opel Astra zwischen 07:00 und 19:00 Uhr am rechten Fahrbahnrand in der Bahnstraße abgestellt. In dem genannten Zeitraum beschädigte ein Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, den geparkten Opel im Heckbereich. Anschließend fuhr er, ohne sich um den hinterlassenen Schaden von über 1.500 Euro zu kümmern, davon. Der Regionale Verkehrsdienst ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell