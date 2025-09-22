PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbruchsprävention im MTK: Polizei berät vor Ort

Hofheim (ots)

Die Polizeidirektion Main-Taunus wird in den nächsten Tagen wieder verstärkt zum Thema Einbruchsprävention beraten. Bis Anfang November waren in fast allen Kommunen des Landkreises dann diese Präventionsstände.

Bürgerinnen und Bürger haben dort die Möglichkeit, sich umfassend über wirksame Maßnahmen gegen Einbrüche zu informieren. Das Besondere an den Ständen im Landkreis ist die Kooperation mit den "Schutzleuten vor Ort" (SvO) und den Sicherheitsberaterinnen und Sicherheitsberatern für Seniorinnen und Senioren (SfS), welche in enger Kooperation mit dem Kreispräventionsrat in den Kommunen tätig sind. So kann man an einem Stand mit vielen Präventionsfachleuten ins Gespräch kommen.

Die SfS informieren schwerpunktmäßig zum Thema "Straftaten gegen ältere Menschen" und klären beispielsweise darüber auf, wie man sich am besten vor Betrügern an der Haustür oder am Telefon schützen kann. Die SvO bieten offene Sprechstunden an, um für Fragen und Anliegen der Bevölkerung ansprechbar zu sein. Im Main-Taunus-Kreis sorgen die SvO für eine erhöhte Polizeipräsenz in Form von täglichen Fußstreifen und fungieren als Bindeglied zwischen den Bürgerinnen und Bürgern, den Gemeinden sowie der Polizei.

Immer dabei hat der Polizeiberater sein Einbruchsfenster und einige Utensilien. So kann er zum Beispiel direkt demonstrieren, warum eine Pilzkopfverriegelung im Fensterrahmen einen besseren Schutz gegen Aufhebeln bietet. Neben den wertvollen Tipps, praktischen Informationen und Broschüren zur Sicherung von Haus und Wohnung am Stand bietet die Polizei ganzjährig auch individuelle Beratung an: Der Polizeiliche Berater, Polizeihauptkommissar Jürgen Seewald, besucht Interessierte auf Wunsch zuhause und untersucht die Immobilie auf potenzielle Schwachstellen, die Einbrechende nutzen könnten. Dabei erhalten die Interessierten kostenlos und unverbindlich konkrete Empfehlungen, wie sie ihr Eigentum wirksam vor Einbrüchen schützen können. Ziel der gemeinsamen Initiative ist es, nicht nur ein Informations-, sondern auch ein Gesprächsangebot seitens der Polizei zu machen. "Mit unseren Beratungsangeboten wollen wir den Bürgerinnen und Bürgern zeigen, dass jeder etwas für den Schutz seines Zuhauses tun kann und dass es manchmal schon ganz kleine Dinge sein können, die schützen", so Seewald.

Die Termine sind:

24.09.2025 von 9-13 Uhr auf dem Wochenmarkt in Hofheim

26.09.2025 von 10-14 Uhr auf dem Wochenmarkt in Schwalbach

27.09.2025 von 09-13 Uhr auf dem Wochenmarkt in Hochheim

10.10.2025 von 09-13 Uhr Supermarkt (Oberweidstraße 9) in Kriftel

11.10.2025 von 9-13 Uhr im Einkaufszentrum (Wickerer Straße 50) in Flörsheim

15.10.2025 von 09-12 Uhr auf dem Wochenmarkt in Eschborn

17.10.2025 von 14-17 Uhr auf dem Wochenmarkt in Eppstein

22.10.2025 von 09-13 Uhr auf dem Wochenmarkt in Kelkheim

24.10.2025 von 13-17 Uhr auf dem Wochenmarkt in Hattersheim

25.10.2025 von 09-12 Uhr auf dem Wochenmarkt in Bad Soden (vor Cafe Sasis)

08.11.2025 von 9-13 Uhr auf dem Wochenmarkt in Liederbach

Eine Besonderheit in der Polizeidirektion Main-Taunus ist das eigene Sachgebiet Prävention:

- Eine Jugendkoordinatorin, die zwischen der Polizei und allen öffentlichen und zivilgesellschaftlichen Einrichtungen, die mit Jugendlichen arbeiten, vermittelt und feste Ansprechpartnerin für die Schulen ist. - Vier Schutzleute vor Ort, die täglich gemeinsam auf Fußstreife unterwegs sind, um für die Bevölkerung ansprechbar zu sein. - Einen Polizeilichen Berater, der in den Häusern und Wohnungen des Landkreises kostenlose und unverbindliche Beratungen zur Einbruchsprävention durchführt.

