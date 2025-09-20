PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Diverse Fahrräder entwendet +++ Festnahme nach Aufbruch einer Geldkassette

Hofheim (ots)

+

Fahrraddiebstahl in Schwalbach am Taunus - Drei E-Bikes entwendet

Tatort: Frankenstraße, 65824 Schwalbach am Taunus

Tatzeit: zwischen Freitag, dem 19.09.2025, 20:00 Uhr, und Samstag, dem 20.09.2025, 01:40 Uhr

Unbekannte Täter verschafften sich im genannten Zeitraum unbefugt Zugang zu einem Garagengrundstück in der Frankenstraße. Dabei wurde das Garagentor gewaltsam aufgehebelt, wodurch die Verankerung erheblich beschädigt wurde.

Aus der Garage entwendeten die Täter insgesamt drei E-Bikes im Gesamtwert von rund 6.400 Euro. Anschließend gelang ihnen die Flucht in unbekannte Richtung.

Die Polizeistation Eschborn hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 06196-9695-0 zu melden.

+ + +

E-Bike am Kelkheimer Marktplatz gestohlen

Tatort: Am Marktplatz, 65779 Kelkheim

Tatzeit: zwischen Freitag, dem 19.09.2025, 22:00 Uhr, und Samstag, dem 20.09.2025, 01:15 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in Kelkheim ein hochwertiges E-Bike entwendet. Der Geschädigte hatte sein Pedelec der Marke Cube, Modell Reaction Hybrid, im Wert von etwa 4.900 Euro an einem Fahrradständer am Marktplatz gesichert.

Als er nach rund drei Stunden zurückkehrte, stellte er fest, dass das Fahrrad verschwunden war. Das zuvor verwendete Schloss wurde offenbar mit einem unbekannten Werkzeug durchtrennt und konnte unweit des Tatorts auf dem Boden liegend aufgefunden werden.

Bislang liegen keine Hinweise auf die Täter vor. Die Polizeistation Kelkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06195-6749-0 zu melden.

+ + +

Versuchter Fahrraddiebstahl in Sulzbach - Täter flüchtet ohne Beute

Tatort: Am Sportplatz, 65843 Sulzbach (Taunus)

Tatzeit: Freitag, 19.09.2025, gegen 17:45 Uhr

Am Freitagnachmittag versuchte ein bislang unbekannter Täter, ein gesichertes Mountainbike der Marke Cube vor einer Sporthalle in Sulzbach zu entwenden. Das fliederfarbene Fahrrad war an einem Fahrradanlehnbügel abgestellt und mit einem Schloss gesichert.

Der Täter durchtrennte das Schloss mit einem Winkelschleifer und wollte das Rad an sich nehmen. Aus bislang unbekannten Gründen ließ er das Fahrrad jedoch in unmittelbarer Nähe des Tatorts zurück und flüchtete unerkannt. Auch das benutzte Tatmittel wurde nicht aufgefunden.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- männlich

- etwa 180-185 cm groß, schlanke Statur

- ca. 20 Jahre alt

- westeuropäisches Erscheinungsbild

- bekleidet mit schwarzer Regenjacke, dunkler Jeans und schwarzen Schuhen

- Gesicht war vermummt

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Eschborn hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zur Identität des Täters geben können, sich unter der Telefonnummer 06196-9695-0 zu melden.

+ + +

Festnahme nach Aufbruch zweier Geldkassetten auf Tankstellengelände

Tatort: Zeilsheimer Weg, 65760 Eschborn

Tatzeit: Freitag, 19.09.2025, gegen 19:30 Uhr

Am Freitagabend wurde ein 43-jähriger Schwalbacher nach dem Aufbruch von zwei Geldkassetten auf dem Gelände einer Tankstelle festgenommen. Die Tat ereignete sich während des laufenden Tankstellenbetriebs.

Der Tatverdächtige betrat zunächst das Grundstück der Tankstelle und begab sich in den Bereich eines Selbstbedienungsstaubsaugers. Dort brach er mithilfe eines unbekannten Werkzeugs das Gehäuse auf und entnahm Münzgeld in bislang unbekannter Höhe aus der darin befindlichen Geldkassette.

Im Anschluss begab er sich zum gegenüberliegenden Hochdruckreiniger, der mit einem einfachen Schloss gesichert war. Auch dieses wurde mit einem bislang unbekannten Brechwerkzeug gewaltsam geöffnet. Der Beschuldigte entnahm daraufhin die Geldkassette samt Münzgeld und legte sie wenige Meter entfernt ab. Im Anschluss flüchtete er fußläufig durch die angrenzende Waschanlage.

Im Rahmen einer umgehend eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnte der Tatverdächtige kurze Zeit später durch Einsatzkräfte festgenommen werden. Das Tatwerkzeug ließ sich nicht mehr auffinden. Bei dem entwendeten Bargeld handelte es sich um einen Betrag von unter zehn Euro.

Die weiteren Ermittlungen wurden durch die Polizeistation Eschborn aufgenommen.

+ + +

Pressemeldung gefertigt: Mohr, PHK (KvD PD Main-Taunus)

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell