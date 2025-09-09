Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch

Feuerwehr Goch: Gemeldeter Gebäudebrand: Obdachlosenunterkunft wurde evakuiert

Goch (ots)

Gegen 0.30 Uhr heute Nacht wurde die Feuerwehr Goch zu einem gemeldeten Feuer in der städtischen Obdachlosenunterkunft an der Hervorster Straße alarmiert. Bereits bei Anfahrt war eine Rauchentwicklung aus dem Gebäude zu erkennen. 30 Personen hielten sich zum Zeitpunkt des Einsatzes dort auf. Sie wurden aufgefordert, das Haus zu verlassen. Niemand wurde verletzt.

Offenes Feuer fanden die eingesetzten Atemschutztrupps nicht. Im Bereich der zentral im Erdgeschoss gelegenen Küche waren jedoch die Fensterscheiben zerborsten. Zeugen zufolge habe sich dort eine Explosion ereignet. Daher führte die Feuerwehr Raumluftmessungen durch um sicher zu gehen, dass nicht eine undichte Gasleitung die Ursache war. Dies kann ausgeschlossen werden.

Löscharbeiten waren letztlich nicht notwendig, die Unterkunft konnte nach Lüftungsmaßnahmen wieder bezogen werden. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Vor Ort waren rund 30 Einsatzkräfte der Löschzüge Stadtmitte unter der Leitung von Stadtbrandinspektor Stefan Bömler.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch, übermittelt durch news aktuell