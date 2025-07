FW-EN: Freitag Feuerwehr zweimal im Einsatz

Sprockhövel (ots) - Am Dienstag kollidierte auf der BAB 43 in Fahrtrichtung Wuppertal ein PKW mit der Mittelleitplanke. Bei Eintreffen der gegen 17.40 Uhr alarmierten Feuerwehr an der Einsatzstelle wurde der Unfallfahrer bereits durch den Rettungsdienst versorgt und musste anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Feuerwehr streute auslaufende Betriebsmittel mit Bindemitteln ab. An dem verunfallten Fahrzeug wurde aus Sicherheitsgründen die Batterie ...

mehr