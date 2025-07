Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Unfall auf der BAB 43

Sprockhövel (ots)

Am Dienstag kollidierte auf der BAB 43 in Fahrtrichtung Wuppertal ein PKW mit der Mittelleitplanke. Bei Eintreffen der gegen 17.40 Uhr alarmierten Feuerwehr an der Einsatzstelle wurde der Unfallfahrer bereits durch den Rettungsdienst versorgt und musste anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Feuerwehr streute auslaufende Betriebsmittel mit Bindemitteln ab. An dem verunfallten Fahrzeug wurde aus Sicherheitsgründen die Batterie abgeklemmt. Durch den Unfall kam ein weiteres Fahrzeug zu Schaden und kam auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Während des Einsatzes war die Autobahn in Fahrtrichtung Wuppertal gesperrt. Nach Reinigung der Fahrbahn konnte die Feuerwehr ihren Einsatz gegen 19.00 Uhr beenden. Die Feuerwehr Sprockhövel war mit 12 Kräften und 3 Fahrzeugen ausgerückt.

