Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Zusammenstoß zwischen Auto und Straßenbahn

Mannheim (ots)

Am Dienstagabend gegen 20:15 Uhr ereignete sich in der Mannheimer Innenstadt ein Unfall zwischen einer Mini-Fahrerin und einer Straßenbahn.

Als die 24-jährige Autofahrerin die verlängerten Planken im Kreuzungsbereich der Quadrate D 2/E 2 überqueren wollte, übersah diese, bisherigen Unfallermittlungen zufolge, eine vorfahrtsberechtigte Straßenbahn. Der 24-jährige Straßenbahnfahrer konnte einen Zusammenstoß mit dem Auto nicht mehr verhindern. Durch die Kollision entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim

