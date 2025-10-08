Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg/BAB656: Unfall mit mehreren Fahrzeugen

Heidelberg (ots)

Drei beschädigte Autos waren das Resultat eines Verkehrsunfalls am gestrigen Morgen.

Am Dienstagmorgen gegen 07:00 Uhr erkannte eine 19-jährige VW-Fahrerin am Autobahnkreuz Heidelberg im Übergangsbereich der BAB 656 auf die B 37 in Fahrtrichtung Heidelberg zu spät, dass die vor ihr fahrende 27-jährige DACIA-Fahrerin auf Grund von stockendem Verkehr bremsen musste und prallte gegen das Heck des DACIA. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der DACIA auf einen davorstehenden Mercedes-Benz eines 20-Jährigen geschoben. Hierbei wurde die 27-jährige DACIA-Fahrerin leicht verletzt.

Sowohl der VW als auch der DACIA wurden so stark beschädigt, dass diese nicht mehr fahrtauglich waren und abgeschleppt werden mussten. Der Fahrer des Mercedes-Benz konnte seine Fahrt nach erfolgter Unfallaufnahme fortsetzen. Während der Unfallaufnahme sowie der Abschleppmaßnahmen waren leichte Verkehrsbeeinträchtigungen zu verzeichnen.

Der Gesamtsachschaden an den drei Fahrzeugen beläuft sich auf rund 14.000 Euro.

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell