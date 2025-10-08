Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte Täterschaft bricht in Tankstelle ein und entwendet Tabakwaren - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In den frühen Morgenstunden des Mittwochs verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft Zutritt zu einer Tankstelle in der Bergstraße und entwendete Zigaretten im Wert von etwa 20.000 Euro.

Um kurz vor 03:00 Uhr hebelte eine bislang unbekannte Person die rückseitige Sicherheitstür der Tankstelle auf. Daraufhin betraten diese sowie zwei weitere Personen das Innere der Tankstelle und entwendeten aus dem Kassenbereich Tabakwaren. Diese verstauten sie in einem hellen Bettlaken und entfernten sich anschließend samt Beute fußläufig über die dortige Grünfläche in Richtung Sulzbacher Straße.

Die Täter waren während der Tatausführung mit Sturmhauben maskiert und trugen Handschuhe sowie Oberbekleidung mit Kapuzen.

Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall mitteilen können, sich unter der Telefonnummer 06201 1003-0 zu melden.

