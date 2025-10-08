PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte Täterschaft bricht in Tankstelle ein und entwendet Tabakwaren - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In den frühen Morgenstunden des Mittwochs verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft Zutritt zu einer Tankstelle in der Bergstraße und entwendete Zigaretten im Wert von etwa 20.000 Euro.

Um kurz vor 03:00 Uhr hebelte eine bislang unbekannte Person die rückseitige Sicherheitstür der Tankstelle auf. Daraufhin betraten diese sowie zwei weitere Personen das Innere der Tankstelle und entwendeten aus dem Kassenbereich Tabakwaren. Diese verstauten sie in einem hellen Bettlaken und entfernten sich anschließend samt Beute fußläufig über die dortige Grünfläche in Richtung Sulzbacher Straße.

Die Täter waren während der Tatausführung mit Sturmhauben maskiert und trugen Handschuhe sowie Oberbekleidung mit Kapuzen.

Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall mitteilen können, sich unter der Telefonnummer 06201 1003-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Anna Mifka
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 08.10.2025 – 12:33

    POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Sachschaden in Höhe von über 40.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Schwetzingen. Beim Einfahren in den Kreisverkehr am Rondell nahm ein 43-jähriger Hyundai-Fahrer einer 45-jährigen Verkehrsteilnehmerin, die ebenfalls mit einem Hyundai unterwegs war, die ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 10:25

    POL-MA: Heidelberg/BAB656: Unfall mit mehreren Fahrzeugen

    Heidelberg (ots) - Drei beschädigte Autos waren das Resultat eines Verkehrsunfalls am gestrigen Morgen. Am Dienstagmorgen gegen 07:00 Uhr erkannte eine 19-jährige VW-Fahrerin am Autobahnkreuz Heidelberg im Übergangsbereich der BAB 656 auf die B 37 in Fahrtrichtung Heidelberg zu spät, dass die vor ihr fahrende 27-jährige DACIA-Fahrerin auf Grund von stockendem Verkehr bremsen musste und prallte gegen das Heck des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren