Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen nach Aufbruch von drei Transportern gesucht

Lingen (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich von Montag auf Dienstag gewaltsam Zugang zu drei Transportern, welche auf einem Firmengelände an der Schillerstraße standen. Anschließend entwendeten sie Werkzeug und richteten so einen erheblichen Schaden von über 30.000 Euro an. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell