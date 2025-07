POL-EL: Schapen - Display aus Traktor gestohlen - Zeugen gesucht

Lathen (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu insgesamt sechs Transportern, welche auf einem Firmengelände an der Straße "Mühlentanne" standen. Anschließend entwendeten sie das in den Fahrzeugen vorhandene Werkzeug und flüchteten mit ihrer Beute. Der dadurch entstandene Schaden wird derzeit auf über 50.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Haren unter ...

mehr