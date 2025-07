POL-EL: Bad Bentheim - Einbruch in Werkstatt - Zeugen gesucht

Papenburg (ots) - Am Montag, dem 14. Juli 2025, kam es in einem Verbrauchermarkt an der Deverweg in Papenburg zu einem mutmaßlich vereitelten Betrugsfall. Eine bislang unbekannte Seniorin versuchte gegen 10 Uhr, Apple-Geschenkkarten im Gesamtwert von rund 12.000 Euro zu erwerben. Die aufmerksame Marktmitarbeiterin ...

