Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Wer hat sich ins Maisfeld verirrt? - Hinweise gesucht

Sögel (ots)

Am Dienstag zwischen 18 und 19.55 Uhr fuhr ein/e bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer/in den Hümmlinger Ring aus Richtung Püttkesberge kommend in Richtung Jägerhof. In einer Rechtskurve kam diese/r augenscheinlich nach links von der Fahrbahn ab und fuhr etwa 30 Meter in ein Maisfeld. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Telefonnummer 05952/93450 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell