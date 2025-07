POL-EL: Haselünne - Mülltonnenbrand in der Neustadtstraße - Polizei sucht Zeugen

Emlichheim (ots) - Am 11. Juli zwischen 17.45 und 23.30 Uhr wurde ein weißer Dacia Spring welcher am Fahrbahnrand an der Straße "Zum Vechtetal" Höhe der Hausnummer 3 abgestellt war von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Dieser setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der ...

