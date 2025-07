Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Drei Straßenbäume mutwillig beschädigt - Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Haren (ots)

Im Bereich der Emmelner Straße in Haren wurden erneut mehrere Straßenbäume beschädigt. Wie der Leiter des städtischen Werkhofs am 30. Juni mitteilte, wurden durch einen Mitarbeiter drei Bäume entdeckt, die augenscheinlich im unteren Stammbereich mutwillig beschädigt wurden. Die betroffenen Bäume befinden sich nebeneinander in Höhe der Hausnummer 49.

Ein ähnlicher Vorfall hatte sich bereits im Oktober 2024 an derselben Örtlichkeit ereignet. Auch damals wurden mehrere Bäume auf ähnliche Weise beschädigt.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Der genaue Tatzeitraum ist bislang unklar. Zeugen, die im genannten Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Haren unter der Telefonnummer 05932/72100 zu melden.

