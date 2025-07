Feuerwehr Kleve

FW-KLE: Gemeinschaftsübung der Löschzüge Kellen und Nord-Ost am Finanzamt Kleve

Kleve, 18. Juni 2025 - Eine aufwendig geplante und realitätsnahe Gemeinschaftsübung der Löschzüge Kellen sowie Nord-Ost (mit den Löschgruppen Griethausen, Schenkenschanz und Warbeyen) fand am Nachmittag des 18. Juni im und rund um das Finanzamt Kleve statt. Unterstützt wurde die Übung durch Mimen und Beobachter der RUND-Gruppe der DLRG Bedburg-Hau sowie von ISAR Germany. Auch mehrere Mitarbeitende des Finanzamts stellten sich als Statisten zur Verfügung, um das Szenario möglichst realitätsnah zu gestalten.

Das Übungsszenario

Ein vollbesetztes Finanzamt mit rund 250 Personen wird gegen 14 Uhr von einem heftigen Sommergewitter getroffen. Ein Blitzeinschlag verursacht eine massive Überspannung, die in der Folge zu zwei Brandausbrüchen innerhalb des Gebäudes führt. Umgehend wird der Räumungsalarm ausgelöst, die Evakuierungshelfer beginnen mit der Evakuierung.

Durch die starke Rauchentwicklung können jedoch nicht alle Personen das Gebäude verlassen. Sechs Menschen machen sich an den Fenstern des ersten Obergeschosses bemerkbar, während Rauch vom Flur in die Büros eindringt. Weitere Personen befinden sich in der Kantine, eine davon springt in Panik aus dem Fenster. Die Lage ist unübersichtlich und fordert schnelle und koordinierte Maßnahmen.

Übungsablauf

Der Löschzug Kellen traf als erstes am rückwärtigen Parkplatz des Finanzamts Kleve ein. Dichter Rauch drang aus dem ersten Obergeschoss, sechs Personen machten sich an den Fenstern bemerkbar. Nach einer schnellen Lageerkundung wurden umgehend die Drehleiter zur Menschenrettung an den Fenstern eingesetzt und ein Löschangriff vorbereitet.

Kurz darauf erreichte der Löschzug Nord-Ost die Vorderseite des Gebäudes. Dort bestätigte sich ein zweiter Brandherd im Kantinenbereich, in dem sich noch mehrere Personen befanden. Sofort wurde auch hier mit der Menschenrettung und Brandbekämpfung begonnen. Erste Trupps gingen unter Atemschutz vor, verletzte Personen wurden erstversorgt.

Die Einsatzstelle wurde in zwei Abschnitte unterteilt: Kellen übernahm den rückwärtigen Bereich, Nord-Ost die Vorderseite. Mehrere Personen konnten über die Drehleiter sowie mit Fluchthauben über das Treppenhaus gerettet werden. Zwei verletzte Personen wurden aus dem Treppenhaus ins Freie gebracht. Beide Brandherde wurden erfolgreich bekämpft, das Gebäude anschließend belüftet.

Im Keller trafen Einsatzkräfte auf zwei weitere Personen - ein Elektriker mit Verbrennungen sowie ein bewusstloser Hausmeister. Beide wurden gerettet und medizinisch versorgt. Zusätzlich musste eine in Panik auf das Dach geflüchtete Person über die Drehleiter gerettet werden.

Die Übung demonstrierte eine realistische Einsatzlage mit mehreren Verletzten und parallelen Brandstellen, die von den Einsatzkräften schnell und durchdacht abgearbeitet wurde.

Fazit der Übung

Insgesamt wurden bei der Übung 13 teils schwer verletzte Personen gerettet und zahlreiche weitere sicher aus dem Gebäude gebracht. Rund 30 Einsatzkräfte waren an der Übung beteiligt.

Im Anschluss erfolgte eine gemeinsame Nachbesprechung. Die Übungsleiter Andreas Nelleßen und Marc Böhmer zeigten sich mit dem Verlauf sehr zufrieden: Die Zusammenarbeit der beteiligten Einheiten verlief reibungslos, alle Maßnahmen wurden schnell und zielgerichtet umgesetzt. Einzelne Aspekte wurden offen in der Runde besprochen - genau dafür sind solche Übungen da: um Verbesserungspotenziale zu erkennen und im Ernstfall optimal vorbereitet zu sein.

Die Übung zeigte eindrucksvoll, wie wichtig regelmäßige Objektbegehungen und praxisnahe Übungen sind, um Routine, Sicherheit und Zusammenarbeit im Einsatzfall zu gewährleisten.

Ein besonderer Dank gilt den Mimen und Beobachtern der DLRG Bedburg-Hau und ISAR Germany sowie den Mitarbeitenden des Finanzamts Kleve, die durch ihr Engagement wesentlich zum Gelingen der Übung beigetragen haben.

Zum Abschluss lud der Löschzug Kellen alle Beteiligten ins Feuerwehrgerätehaus ein. Bei einem kühlen Getränk und einem kleinen Imbiss ließ man den ereignisreichen Abend kameradschaftlich ausklingen.

(Weitere Bilder unter https://feuerwehr-kleve.de/aktuell/410-gemeinschaftsuebung-der-loeschzuege-kellen-und-nord-ost-am-finanzamt-kleve)

