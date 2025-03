POL-PDWIL: Alkoholisiert im Straßenverkehr

Wittlich (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag, 28.02.2025 - 01.03.2025, stiegen bislang unbekannte Täter in eine Metallbau Firma in der Straße "Zur Schleif" in Bengel ein und entwendeten hier einen 3D-Laser Scanner inkl. Koffer und Stativ. Zeugen, die Hinweise hierzu geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wittlich, 06571-9260, in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: ...

mehr