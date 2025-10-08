PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Betrüger erbeutet mehrere hundert Euro Bargeld - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Ein noch unbekannter Täter erbeutete am Dienstag gegen 16:30 Uhr durch eine Betrugsmasche mehrere hundert Euro Bargeld einer 81-jährigen Anwohnerin des Adolf-Damaschke-Rings und flüchtete unerkannt. Der Täter kontaktierte die Seniorin zuvor telefonisch und kündigte dessen Besuch als vermeintlicher Heizungsmonteur an. Um die Heizanlage im guten Glauben überprüfen zu lassen, gewährte die 81-Jährige dem Täter Zutritt zur Wohnung. In einem unbeobachteten Moment gelang es dem Täter schließlich, das Bargeld aus einer Schublade zu entwenden, anschließend verließ er die Wohnung wieder. Er wird wie folgt beschrieben: ca. 40 Jahre alt, 180 cm groß, dick, trug einen Jogginganzug. Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal sucht nun nach Zeugen, welche Hinweise zu dem Täter geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/71849-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren