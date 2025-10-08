Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Betrüger erbeutet mehrere hundert Euro Bargeld - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Ein noch unbekannter Täter erbeutete am Dienstag gegen 16:30 Uhr durch eine Betrugsmasche mehrere hundert Euro Bargeld einer 81-jährigen Anwohnerin des Adolf-Damaschke-Rings und flüchtete unerkannt. Der Täter kontaktierte die Seniorin zuvor telefonisch und kündigte dessen Besuch als vermeintlicher Heizungsmonteur an. Um die Heizanlage im guten Glauben überprüfen zu lassen, gewährte die 81-Jährige dem Täter Zutritt zur Wohnung. In einem unbeobachteten Moment gelang es dem Täter schließlich, das Bargeld aus einer Schublade zu entwenden, anschließend verließ er die Wohnung wieder. Er wird wie folgt beschrieben: ca. 40 Jahre alt, 180 cm groß, dick, trug einen Jogginganzug. Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal sucht nun nach Zeugen, welche Hinweise zu dem Täter geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/71849-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell