PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Fahrfehler führt zu Verkehrsunfall

Heidelberg (ots)

Am Dienstagabend kam es auf der B 535 zwischen der Autobahnauffahrt Heidelberg/Schwetzingen und Plankstadt in Fahrtrichtung Schwetzingen zu einem alleinbeteiligten Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten. Nach aktuellem Ermittlungsstand fuhr ein 21-Jähriger bewusst Schlangenlinien mit seinem Audi über beide Fahrstreifen der B 535. Bei dem Fahrmanöver verlor er um kurz nach 20 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug, sodass dieses frontal gegen die Mittelleitplanke prallte. Anschließend drehte sich der Audi gegen den Uhrzeigersinn und kollidierte nun mit dem Fahrzeugheck mit der Mittelleitplanke. Dadurch entstanden ein Trümmerfeld und eine Verunreinigung der Fahrbahn mit Betriebsstoffen, weswegen kurzzeitig beide Fahrstreifen gesperrt werden mussten. Um kurz nach 20:15 Uhr konnte der linke Fahrstreifen wieder für den Verkehr freigegeben werden. Im Fahrzeug befanden sich vier weitere Insassen, von denen einer bei dem Unfall leicht verletzt wurde. Eine akute medizinische Behandlung war nicht von Nöten. Es entstand hoher Sachschaden am Fahrzeug sowie an der Fahrbahntrennung. Die genaue Höhe steht jedoch noch nicht fest. Der verunfallte Audi musste abgeschleppt werden. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 08.10.2025 – 14:02

    POL-MA: Heidelberg: Autofahrer entfernt sich unerlaubt nach Unfall mit Fahrrad

    Heidelberg (ots) - Ein 16-Jähriger war am Montag mit seinem Fahrrad auf der Bismarckstraße in Richtung Rohrbacher Straße unterwegs. Gegen 9 Uhr hielt er auf dem Fahrradstreifen am Bismarckplatz an einer roten Ampel. Als die Ampel in die Grünphase wechselte, fuhr der Jugendliche an der Einmündung der Bergheimer Straße geradeaus weiter in Richtung Adenauerplatz. ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 13:26

    POL-MA: Mannheim: Snackautomat aufgebrochen - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Einem noch unbekannten Täter gelang es am Dienstagmittag gegen 12:30 Uhr einen Snackautomaten in der Graudenzer Linie im Stadtteil Schönau aufzubrechen. Der Unbekannte entnahm die Geldkassette aus dem Automaten und erbeutete hieraus mehrere hundert Euro Bargeld. Im Anschluss flüchtete er in unbekannte Richtung. Das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zum Täter geben ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 13:25

    POL-MA: Mannheim: Betrüger erbeutet mehrere hundert Euro Bargeld - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Ein noch unbekannter Täter erbeutete am Dienstag gegen 16:30 Uhr durch eine Betrugsmasche mehrere hundert Euro Bargeld einer 81-jährigen Anwohnerin des Adolf-Damaschke-Rings und flüchtete unerkannt. Der Täter kontaktierte die Seniorin zuvor telefonisch und kündigte dessen Besuch als vermeintlicher Heizungsmonteur an. Um die Heizanlage im guten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren