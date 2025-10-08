Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Fahrfehler führt zu Verkehrsunfall

Heidelberg (ots)

Am Dienstagabend kam es auf der B 535 zwischen der Autobahnauffahrt Heidelberg/Schwetzingen und Plankstadt in Fahrtrichtung Schwetzingen zu einem alleinbeteiligten Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten. Nach aktuellem Ermittlungsstand fuhr ein 21-Jähriger bewusst Schlangenlinien mit seinem Audi über beide Fahrstreifen der B 535. Bei dem Fahrmanöver verlor er um kurz nach 20 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug, sodass dieses frontal gegen die Mittelleitplanke prallte. Anschließend drehte sich der Audi gegen den Uhrzeigersinn und kollidierte nun mit dem Fahrzeugheck mit der Mittelleitplanke. Dadurch entstanden ein Trümmerfeld und eine Verunreinigung der Fahrbahn mit Betriebsstoffen, weswegen kurzzeitig beide Fahrstreifen gesperrt werden mussten. Um kurz nach 20:15 Uhr konnte der linke Fahrstreifen wieder für den Verkehr freigegeben werden. Im Fahrzeug befanden sich vier weitere Insassen, von denen einer bei dem Unfall leicht verletzt wurde. Eine akute medizinische Behandlung war nicht von Nöten. Es entstand hoher Sachschaden am Fahrzeug sowie an der Fahrbahntrennung. Die genaue Höhe steht jedoch noch nicht fest. Der verunfallte Audi musste abgeschleppt werden. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

