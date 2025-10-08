PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Autofahrer entfernt sich unerlaubt nach Unfall mit Fahrrad

Heidelberg (ots)

Ein 16-Jähriger war am Montag mit seinem Fahrrad auf der Bismarckstraße in Richtung Rohrbacher Straße unterwegs. Gegen 9 Uhr hielt er auf dem Fahrradstreifen am Bismarckplatz an einer roten Ampel. Als die Ampel in die Grünphase wechselte, fuhr der Jugendliche an der Einmündung der Bergheimer Straße geradeaus weiter in Richtung Adenauerplatz. Plötzlich geriet ein weißer Kombi, der in die gleiche Richtung fuhr, nach rechts auf den Fahrradstreifen, sodass er zu einem Unfall kam. Der Radfahrer blieb unverletzt, jedoch entstand durch die Kollision ein Sachschaden von ungefähr 400 Euro an seinem Rennrad. Der bislang unbekannte Autofahrer stieg aus, begutachtete sein Fahrzeug und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seine Personalien auszutauschen oder die Polizei zu verständigen. Daher ermittelt das Polizeirevier Heidelberg-Mitte wegen des Verdachts einer Unfallflucht gegen den Autofahrer. Dabei handelt es sich um einen Mann im Alter zwischen 50 und 60 Jahren, 180 cm groß, mit kurzen grauen Haaren sowie einem Dreitagebart. Er war mit einem weißen Kombi unterwegs. Hersteller und Typ sind bislang nicht bekannt.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221/ 1857-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 08.10.2025 – 13:26

    POL-MA: Mannheim: Snackautomat aufgebrochen - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Einem noch unbekannten Täter gelang es am Dienstagmittag gegen 12:30 Uhr einen Snackautomaten in der Graudenzer Linie im Stadtteil Schönau aufzubrechen. Der Unbekannte entnahm die Geldkassette aus dem Automaten und erbeutete hieraus mehrere hundert Euro Bargeld. Im Anschluss flüchtete er in unbekannte Richtung. Das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zum Täter geben ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 13:25

    POL-MA: Mannheim: Betrüger erbeutet mehrere hundert Euro Bargeld - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Ein noch unbekannter Täter erbeutete am Dienstag gegen 16:30 Uhr durch eine Betrugsmasche mehrere hundert Euro Bargeld einer 81-jährigen Anwohnerin des Adolf-Damaschke-Rings und flüchtete unerkannt. Der Täter kontaktierte die Seniorin zuvor telefonisch und kündigte dessen Besuch als vermeintlicher Heizungsmonteur an. Um die Heizanlage im guten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren