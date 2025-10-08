Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Autofahrer entfernt sich unerlaubt nach Unfall mit Fahrrad

Heidelberg (ots)

Ein 16-Jähriger war am Montag mit seinem Fahrrad auf der Bismarckstraße in Richtung Rohrbacher Straße unterwegs. Gegen 9 Uhr hielt er auf dem Fahrradstreifen am Bismarckplatz an einer roten Ampel. Als die Ampel in die Grünphase wechselte, fuhr der Jugendliche an der Einmündung der Bergheimer Straße geradeaus weiter in Richtung Adenauerplatz. Plötzlich geriet ein weißer Kombi, der in die gleiche Richtung fuhr, nach rechts auf den Fahrradstreifen, sodass er zu einem Unfall kam. Der Radfahrer blieb unverletzt, jedoch entstand durch die Kollision ein Sachschaden von ungefähr 400 Euro an seinem Rennrad. Der bislang unbekannte Autofahrer stieg aus, begutachtete sein Fahrzeug und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seine Personalien auszutauschen oder die Polizei zu verständigen. Daher ermittelt das Polizeirevier Heidelberg-Mitte wegen des Verdachts einer Unfallflucht gegen den Autofahrer. Dabei handelt es sich um einen Mann im Alter zwischen 50 und 60 Jahren, 180 cm groß, mit kurzen grauen Haaren sowie einem Dreitagebart. Er war mit einem weißen Kombi unterwegs. Hersteller und Typ sind bislang nicht bekannt.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221/ 1857-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell