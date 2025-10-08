Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Firmengebäude mit Farbe besprüht - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde im Stadtteil Mannheim-Käfertal ein Firmengebäude durch das Anbringen eines Graffiti beschädigt.

Im Zeitraum zwischen Montag, 22:00 Uhr, und Dienstag, 10:00 Uhr, hat eine bislang unbekannte Täterschaft die Fassade sowie dort angebrachte Plakate einer Firma in der Weinheimer Straße mit Farbe beschmiert. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro.

Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat mitteilen können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0621 71849-0 zu melden.

