POL-MA: Mannheim: Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen, PM Nr.1
Mannheim (ots)
Am Donnerstagmorgen um kurz vor 8 Uhr kam es auf der Seckenheimer Landstraße zu einem Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Nach jetzigem Erkenntnisstand wurden hierbei drei Personen, darunter ein Kind, verletzt. Weitere Informationen liegen noch nicht vor. Die Unfallaufnahme läuft derzeit noch.
