POL-MA: Mannheim: Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen, PM Nr.1

Mannheim (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde im Stadtteil Mannheim-Käfertal ein Firmengebäude durch das Anbringen eines Graffiti beschädigt. Im Zeitraum zwischen Montag, 22:00 Uhr, und Dienstag, 10:00 Uhr, hat eine bislang unbekannte Täterschaft die Fassade sowie dort angebrachte Plakate einer Firma in der Weinheimer Straße mit Farbe beschmiert. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von rund ...

