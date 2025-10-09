PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen, PM Nr.1

Mannheim (ots)

Am Donnerstagmorgen um kurz vor 8 Uhr kam es auf der Seckenheimer Landstraße zu einem Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Nach jetzigem Erkenntnisstand wurden hierbei drei Personen, darunter ein Kind, verletzt. Weitere Informationen liegen noch nicht vor. Die Unfallaufnahme läuft derzeit noch.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

