POL-MA: Hirschberg an der Bergstraße/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 5: Zeuge meldet unsichere Fahrweise eines Autofahrers

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer meldete der Polizei am Mittwochabend gegen 21:00 Uhr einen Fahrzeugführer, der auf der BAB 5 zwischen dem Autobahnkreuz Weinheim und der Anschlussstelle Hirschberg in Fahrtrichtung Karlsruhe durch seine unsichere Fahrweise auffiel.

Die alarmierten Einsatzkräfte konnten das besagte Fahrzeug kurze Zeit später auf Höhe des Autobahnkreuzes Heidelberg ausmachen und stellten fest, dass der Peugeot-Fahrer in deutlichen Schlangenlinien fuhr. Sie gaben dem Autofahrer ein Signal, dem Streifenwagen zu folgen, sodass er schließlich auf einem Parkplatz der BAB 5 kontrolliert werden konnte. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten sofort deutlichen Alkoholgeruch im Atem des 48-jährigen Fahrers. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 2,70 Promille. Der Mann wurde anschließend zu einer Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Außerdem haben die Beamten die Weiterfahrt untersagt und den Führerschein einbehalten.

Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Peugeot-Fahrer muss sich wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

