Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Bammental/Rhein-Neckar-Kreis: Auto kollidiert mit Motorrad

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch gegen 17:30 Uhr kollidierte in der Hauptstraße eine 86-jährige Opelfahrerin mit einer 24-jährigen Motorradfahrerin und verletzte diese dadurch schwer. Die 86-Jährige war vom Kreisverkehr kommend in Richtung Gaibergstraße unterwegs, als sie nach links auf einen Kundenparkplatz auf der gegenüberliegenden Straßenseite einfahren wollte. Hierbei kollidierte sie mit der entgegenkommenden Motorradfahrerin. Durch die Kollision stürzte die 24-Jährige zu Boden und zog sich schwere Verletzungen am Arm zu. Sie musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

  • 09.10.2025 – 09:37

    POL-MA: Heidelberg: Unfall zwischen Linienbus und Radfahrerin

    Heidelberg (ots) - Am Mittwoch kam es um 08:30 Uhr im Heidelberger Stadtteil Pfaffengrund zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und der 14-jährigen Fahrerin eines E-Bikes. Der Bus war auf der Straße Steinhofweg unterwegs, als von rechts die Radfahrerin über einen abgesenkten Bordstein auf den Steinhofweg fuhr, um diesen zu überqueren. Der 46-jährige Busfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass ...

    mehr
