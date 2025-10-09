Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Bammental/Rhein-Neckar-Kreis: Auto kollidiert mit Motorrad

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch gegen 17:30 Uhr kollidierte in der Hauptstraße eine 86-jährige Opelfahrerin mit einer 24-jährigen Motorradfahrerin und verletzte diese dadurch schwer. Die 86-Jährige war vom Kreisverkehr kommend in Richtung Gaibergstraße unterwegs, als sie nach links auf einen Kundenparkplatz auf der gegenüberliegenden Straßenseite einfahren wollte. Hierbei kollidierte sie mit der entgegenkommenden Motorradfahrerin. Durch die Kollision stürzte die 24-Jährige zu Boden und zog sich schwere Verletzungen am Arm zu. Sie musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

