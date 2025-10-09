PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Person von Auto erfasst, PM Nr. 1

Mannheim (ots)

Am Donnerstag gegen 12:20 Uhr wurde ersten Informationen zufolge auf der Neckarauer Straße auf Höhe der Niederfeldstraße eine Person von einem Auto erfasst. Wie schwer die hierdurch entstandenen Verletzungen sind, ist noch nicht bekannt. Die Rettungsmaßnahmen sowie die Unfallaufnahme laufen noch. Aufgrund des Unfalls kann es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

