Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Person von Auto erfasst, PM Nr. 1

Mannheim (ots)

Am Donnerstag gegen 12:20 Uhr wurde ersten Informationen zufolge auf der Neckarauer Straße auf Höhe der Niederfeldstraße eine Person von einem Auto erfasst. Wie schwer die hierdurch entstandenen Verletzungen sind, ist noch nicht bekannt. Die Rettungsmaßnahmen sowie die Unfallaufnahme laufen noch. Aufgrund des Unfalls kann es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Es wird nachberichtet.

