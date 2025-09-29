PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Versuchter Raub in der Innenstadt Linz

Linz am Rhein (ots)

Am Vormittag des 29.09.2025 kam es im Bereich der Strohgasse in Linz zu einem versuchten Raub. Hierbei versuchte ein bislang unbekannter Täter die Handtasche einer älteren Dame zu entreißen. Dies missglückte dem Täter und dieser floh in unbekannte Richtung. In Folge des versuchten Raubs stürzte die Geschädigte zu Boden und musste sich im Anschluss in medizinische Behandlung begeben.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Linz am Rhein zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Linz

Telefon: 02644/943-0
E-Mail: pilinz@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

