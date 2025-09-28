Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht - Fahrer unter Alkoholeinfluss

Rheinbrohl (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 07:00 Uhr wurden mehrere Anwohner in der Grabenstraße durch einen lauten Knall geweckt. Wie sich herausstelle kam es vor Ort zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein roter Kleinwagen beschädigt wurde. Das verursachende Fahrzeug entfernte sich von der Unfallstelle. Durch Zeugenhinweise konnte der verursachende PKW in der Nähe der Unfallstelle festgestellt werden. Der, bei dem Fahrzeug angetroffene 35-jährige Fahrzeughalter und ein weiterer, 22-jähriger junger Mann bezichtigten sich im Zuge der Sachverhaltsaufnahme gegenseitig, gefahren zu sein. Hintergrund dürfte die deutliche Alkoholisierung beider Männer gewesen sein. Nach Sachvortrag beim Bereitschaftsrichter wurde für beide Männer eine Blutprobe angeordnet, welche dann bei der Polizeiinspektion Linz entnommen wurde. Es wurden Strafverfahren eingeleitet. Zeugenhinweise, insbesondere zum Unfallgeschehen, werden an 02644-9430 oder pilinz@polizei.rlp.de, erbeten.

