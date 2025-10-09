Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Person von Auto erfasst, PM Nr. 2

Mannheim (ots)

Nachdem es am Donnerstag gegen 12:20 Uhr auf der Neckarauer Straße zu einem Unfall kam, liegen nun nähere Informationen hierzu vor. Eine 48-jährige Radfahrerin war auf dem dortigen Radweg unterwegs, als sie die Einfahrt eines Supermarktparkplatzes passierte. Eine 80-jährige Autofahrerin, welche vom Parkplatz auf die Neckarauer Straße fahren wollte, kollidierte hierbei mit der Radfahrerin und verletzte diese am Bein. Die erlittenen Verletzungen waren so schwer, dass sie vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen werden musste. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von weniger hundert Euro. Während der Unfallaufnahme kam es auf der Neckarauer Straße zu Verkehrsbeeinträchtigungen, welche sich nach Abschluss der Unfallaufnahme rasch auflösten.

