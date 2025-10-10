Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Ein Verletzter nach Verkehrsunfall auf Kreuzung

Heidelberg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Motorrad kam es am Donnerstag in der Heidelberger Südstadt. Um kurz nach 21 Uhr fuhr eine 63-jährige mit ihrem Jeep auf der Römerstraße in Richtung Rohrbach. An der Kreuzung zur Feuerbachstraße wollte sie nach links in diese abbiegen. Dabei übersah sie das für sie geltende Rotlicht an der Ampel. Infolgedessen kam es zu einer Kollision mit einem 26-jährigen Motorradfahrer, der auf der Römerstraße aus Richtung Rohrbach weiter in Richtung Heidelberg-Zentrum fuhr. Nach der Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge stürzte der 26-Jährige zu Boden. Er kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. An dem Motorrad der Marke BMW sowie am Jeep entstand ein Gesamtschaden von knapp 4.000 Euro. Die weiteren Unfallermittlungen übernahm das Polizeirevier Heidelberg-Süd.

