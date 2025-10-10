Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Geparktes Auto gestohlen - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Im Mannheimer Stadtteil Neckarau wurde zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen vergangenem Samstag und Donnerstag ein schwarzes Fahrzeug von einer bislang unbekannten Täterschaft entwendet.

Der Besitzer des Jeep Grand Cherokee hatte das Auto am Samstagmorgen gegen 05:30 Uhr am Straßenrand des Tannhäuserrings geparkt und verschlossen. Als er am Donnerstagmorgen gegen 07:45 Uhr zu der Abstellörtlichkeit zurückkehrte, war das Fahrzeug nicht mehr aufzufinden.

Auf welche Weise der Jeep entwendet werden konnte und wie hoch der entstandene Diebstahlschaden ist, sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die vom Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen wurden.

Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zur Tat mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell