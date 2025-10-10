PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg/BAB 5: Auffahrunfall verursacht Stau

Heidelberg/BAB 5 (ots)

Durch einen Auffahrunfall am Donnerstagnachmittag kam es auf der A 5 bei Heidelberg zu einem Rückstau von rund 6 Kilometern Länge.

Ein 62-jähriger Mann war gegen 15.45 Uhr mit seinem Mercedes-Transporter auf der linken Fahrspur der A 5 in Richtung Karlsruhe unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Heidelberg/Schwetzingen und Walldorf/Wiesloch fuhr er, nach derzeitigem Erkenntnisstand, einem 85-jährigen Mann aufgrund zu geringen Sicherheitsabstands auf dessen Opel auf. Der Opel-Fahrer wurde von Rettungskräften vor Ort vorsorglich medizinisch versorgt, war aber unverletzt geblieben. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrtüchtig waren und abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten waren beide Fahrstreifen in Fahrtrichtung Karlsruhe bis ca. 17.15 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde währenddessen über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es bildete sich ein Rückstau von bis zu 6 Kilometern Länge.

Die weiteren Unfallermittlungen führt die Autobahnpolizei Walldorf.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

