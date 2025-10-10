Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Auto zerkratzt - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 17 Uhr bis Mittwoch, 13 Uhr beschädigte eine noch unbekannte Täterschaft einen VW, welcher in der Adalbert-Stifter-Straße abgestellt war. An dem Auto wurde die gesamte linke Fahrzeugseite zerkratzt, wodurch ein Schaden von mehreren tausend Euro entstand. Das Polizeirevier Sinsheim sucht nun nach Zeugen, welche Hinweise zu der Täterschaft geben können und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 07261/690-0 zu melden.

