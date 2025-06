Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrgast bei Verlassen von Linienbus verletzt - Zeugen gesucht

Wiesloch (ots)

Bereits am Dienstag, den 03.06. gegen 14:45 Uhr stürzte eine 80-jährige Frau beim Verlassen eines Linienbusses an der Haltestelle "Am Schillerpark" und verletzte sich. Ersten Ermittlungen zufolge, schloss der Busfahrer die hintere Fahrgasttür ohne darauf zu achten, ob Fahrgäste den Zu-, bzw. Aussteigevorgang abgeschlossen hatten. Durch das Schließen der Tür wurde die 80-jährige Frau eingeklemmt und stürzte kurz darauf aus dem Bus. Glücklicherweise verletzte sie sich nur leicht und musste ambulant in medizinische Versorgung. Der Busfahrer habe anschließend unbeirrt seine Fahrt fortgesetzt. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat nun die Unfallermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4111 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell